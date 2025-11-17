گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و ایران
وزرای خارجه ایران و روسیه تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزرای خارجه ایران و روسیه تلفنی گفتوگو کردند.
سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران امروز -دوشنبه- تماسی تلفنی با «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه برقرار کرد.
براساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، روسای دستگاههای دیپلماسی دو کشور تبادلنظر سازنده درباره مسائل مهم منطقهای را ادامه دادند و بر کمک به حلوفصل اختلافات افغانستان و پاکستان از طریق ابزارهای سیاسی ـ دیپلماتیک تمرکز کردند.
همچنین، هماهنگی دیدگاهها درباره موضوع برنامه هستهای ایران، پیش از آغاز نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام شد.