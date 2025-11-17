مرتس از دادگاه نورنبرگ عبرت بگیرد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، به اظهارات «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان در رابطه با اینکه این کشور می‌کوشد تا بار دیگر قوی‌ترین ارتش اروپا را داشته باشد، واکنش نشان داد.

لارووف در واکنش به اظهارت مرتس در یک شبکه تلویزیونی گفت: «این اظهارات ثابت می‌کند که مرتس و حامیان او از دادگاه نورنبرگ درس نگرفته‌اند».

وزیرخارجه روسیه توضیح داد: «آنچه بیش از همه مایه تاسف است این است که ما مدت‌هاست، اگر بخواهم دقیق تر بگویم در ۱۰ سال گذشته، در آلمان، شاهد همه این موارد بوده‌ایم».

دیلپمات ارشد روسیه گفت که ما متوجه تغییر در خلق و خوی شرکای آلمانی خود شدیم و آن به این معنا بود: «ما (آلمانی‌ها) هزینه هر کاری را که هیتلر مدت‌ها پیش انجام داد، پرداخت کردیم. دیگر به کسی بدهکار نیستیم».

وی افزود: «اکنون، وقتی صدراعظم مرتس از راه می‌رسد و با افتخار اعلام می‌کند که آلمان باید بار دیگر قوی‌ترین ارتش اروپا را داشته باشد، این نشان می‌دهد که هیچ درسی حداقل توسط آقای مرتس و هوادارنش آموخته نشده است».

انتهای پیام/