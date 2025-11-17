به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، رژیم صهیونیستی همچنان با فضاسازی و بزرگ‌نمایی تهدیدها، از احتمال آغاز جنگی تازه علیه لبنان سخن می‌گوید؛ جنگی که به ادعای تل‌آویو با هدف جلوگیری از احیای توان نظامی حزب‌الله دنبال می‌شود. همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تقویت بازدارندگی حزب‌الله، رسانه‌های عبری خبر می‌دهند که تل‌آویو در حال بررسی آغاز دور محدودی از درگیری‌ها با عنوان «روزهای جنگی» است؛ درگیری‌هایی که هدف اصلی آن نه ایجاد تغییرات اساسی در میدان، بلکه فشار بر دولت لبنان برای پیشبرد طرح خلع سلاح حزب‌الله توصیف شده است.

در گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، آلون بن‌دیوید، تحلیلگر نظامی این شبکه، اعلام کرده است که «پرونده‌های لبنان و ایران همچنان برای تل‌آویو بلاتکلیف مانده» و اسرائیل «احتمالا به‌زودی با دورهای تازه‌ای از درگیری مواجه خواهد شد». او با اذعان به «توان چشمگیر حزب‌الله در بازسازی قدرت خود»، از اختلاف‌نظرهایی در داخل این جنبش درباره شیوه واکنش سخن گفته و ادعا کرده است که بخشی از نیروها خواهان پاسخ فوری‌اند و بخشی دیگر ترجیح می‌دهند از ورود به درگیری‌ای گسترده که می‌تواند اوضاع داخلی لبنان را شعله‌ور کند، خودداری شود.

بن‌دیوید همچنین به وجود اختلاف‌نظر در داخل رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند؛ اختلافی میان جریان‌هایی که به تشدید تدریجی تنش اعتقاد دارند و کسانی که خواهان «یک عملیات کوتاه و محدود» برای تضعیف حزب‌الله و فراهم کردن زمینه فشار بر دولت لبنان جهت خلع سلاح این جنبش هستند.

او در بخش دیگری از اظهاراتش، با ابراز نگرانی از پیشرفت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید «بزرگ‌ترین نگرانی تل‌آویو، شتاب گرفتن تلاش‌های ایران برای احیای توان تولید موشک‌های زمین‌به‌زمین است». بن‌دیوید مدعی است که منابع آگاه در داخل تل‌آویو می‌گویند ایران تنها «چند ماه» تا بازیابی کامل این ظرفیت فاصله دارد؛ موضوعی که به ادعای او، ممکن است تل‌آویو را در مقطعی به سمت «اقدام نظامی» سوق دهد.

تحلیلگر شبکه ۱۳ در ادامه ادعا می‌کند: «اگر اسرائیل قصد داشته باشد به ایران حمله کند، ابتدا باید تکلیف حزب‌الله را روشن کند. تل‌آویو نمی‌تواند وارد نبردی با ایران شود، در حالی که حزب‌الله از شمال تهدیدی مستقیم ایجاد می‌کند؛ بنابراین لازم است ابتدا جبهه شمال آرام شود.»

ایال بن‌رووین، فرمانده پیشین منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در گفت‌وگو با شبکه «اسرائیل نیوز ۲۴» مدعی شده است که «راه‌حل‌های سیاسی نتیجه‌ای نداشته» و اسرائیل ناچار است «در مقطعی دست به اقدام نظامی بزند». او در عین حال گفته تل‌آویو «به‌دنبال جنگ داخلی در لبنان نیست»، اما برخی عملیات‌ها ـ مانند «ترور شیخ نعیم قاسم»ـ را اقداماتی با «تاثیر مستقیم» بر معادلات می‌داند. بن‌رووین افزود: «اسرائیل نمی‌تواند وضعیت کنونی را تحمل کند.»

همزمان با این فضاسازی‌ها، رسانه‌های عبری‌زبان بار دیگر از وضعیت متزلزل شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی گزارش می‌دهند. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از ساسون گویته، عضو کنست، اعلام کرده است که شهرک‌های شمالی «در آستانه فروپاشی کامل» قرار دارند.

گویته شرح می‌دهد: «هفته گذشته ساعت شش عصر وارد کریات‌شمونه شدم؛ شهر کاملا تاریک و خلوت بود. خیابان‌ها خالی از سکنه، مراکز خرید خاموش و مغازه‌ها بسته بودند. هیچ نشانه‌ای از زندگی در آنجا دیده نمی‌شد.»

او می‌افزاید بسیاری از ساکنان به‌دنبال نقل مکان به مناطق مرکزی هستند: «هیچ‌کس حاضر نیست در این شرایط بماند. دولت هیچ اقدامی برای حمایت از ساکنان انجام نمی‌دهد. مردم دیگر توان تحمل این کابوس را ندارند؛ یک جنگ جدید، خمپاره‌ها و ترس همیشگی.»

