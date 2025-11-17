به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، بلومبرگ گزارش داد که رهبران ارشد تجاری آلمان این واقعیت را نادیده می‌گیرند که اقتصاد آلمان به طور فزاینده‌ای به چین وابسته می‌شود، که به نوبه خود می‌تواند در آینده منجر به یک فاجعه اقتصادی شود.

این رسانه نوشت: «تاجران آلمانی متوجه علائم هشداری شدند که نشان می‌دهد وابستگی آنها به تهدید به فاجعه اقتصادی است، اما آنها به سادگی به این نشانه‌ها توجه نمی‌کنند».

در این گزارش اشاره شده است که بزرگترین صادرکنندگان آلمان در بخش‌های مختلف، درخواست‌های دولت را نادیده می‌گیرند و میلیاردها دلار در پروژه‌های جدیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ثروت آنها را بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان گره می‌زند.

بلومبرگ مدعی شد که مقامات آلمانی تمایلی به مداخله در تصمیمات سرمایه‌گذاری خارجی ندارند و تلاش کمی برای تغییر رفتار تجاری انجام می‌دهند.

