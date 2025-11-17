خبرگزاری کار ایران
۶ کشته و زخمی در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای در کره جنوبی

تصادف زنجیره‌ای ۱۳ خودرو، از جمله یک کامیون تانکر، در بزرگراهی در شهر یئونگچئون کره جنوبی رخ داد که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تصادف زنجیره‌ای ۱۳ خودرو، از جمله یک کامیون تانکر، در بزرگراهی در شهر یئونگچئون کره جنوبی رخ داد که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.

به گفته پلیس، این تصادف زنجیره‌ای ساعت ۳:۱۲ بامداد روی پلی در نزدیکی تقاطع شینونگ در بزرگراه سانگجو-یئونگچئون، حدود ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرقی سئول، رخ داد که در آن یک کامیون تانکر ۲۶ تنی حامل ۲۴۰۰۰ لیتر نفت کوره نوع سی با یک کامیون باری ۲۵ تنی برخورد کرد.

در ادامه، یک کامیون ۱۴ تنی از عقب به کامیون تانکر برخورد کرد و باعث ایجاد یک تصادف زنجیره‌ای شامل هفت وسیله نقلیه دیگر، از جمله خودروهای سواری و یک اتوبوس شد.

 

