در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ونزوئلا؛ ناو هواپیمابر آمریکا وارد دریای کارائیب شد

ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد آر. فورد» همزمان با تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و کشورهای حوزه آمریکای لاتین به ویژه ونزوئلا به بهانه مقابله با مواد مخدر، وارد حوزه کارائیب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، فرماندهی جنوبی ایالات متحده از استقرار رسمی ناو هواپیمابر یو.اس.اس جرالد فورد در دریای کارائیب خبر داد. این اقدام در چارچوب عملیات مقابله با مواد مخدر و همزمان با افزایش تنش‌ها با ونزوئلا انجام شده است.

فرماندهی آمریکایی که مسئولیت منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب را بر عهده دارد، اعلام کرد که ناو هواپیمابر وارد منطقه مأموریت خود شده است.

در بیانیه این فرماندهی آمده است که گروه ناو هواپیمابر به نیروهای مستقر در دریای کارائیب خواهد پیوست که شامل یک گروه آبی-خاکی و واحد تفنگداران دریایی است.

ناو هواپیمابر یو.اس.اس جرالد فورد پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا محسوب می‌شود و حامل چهار اسکادران هواپیماهای جنگنده است. همچنین سه ناوشکن موشک‌انداز این ناو را همراهی می‌کنند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو گروه جرالد فورد وارد منطقه آمریکای لاتین شده است و این امر به طور چشمگیری تنش‌ها با ونزوئلا را تشدید می کند.

 

