دیدار پوتین و ترامپ در بوداپست به تعویق افتاد

دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که نشست برنامه‌ریزی‌شده میان پوتین و ترامپ، که قرار بود در بوداپست برگزار شود، به تعویق افتاد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که نشست روسیه-آمریکا که قرار بود در بوداپست برگزار شود، به زمان دیگری موکول شده است.

اوشاکوف گفت: این دیدار میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و همتای آمریکایی‌اش، دونالد ترامپ، برای مدتی به تعویق افتاده و مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

او تأکید کرد که توافق‌های به‌دست‌آمده در «انکوریج» راهکاری مناسب برای رسیدن به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز است.

وشاکوف افزود که گفت‌وگوها برای حل بحران اوکراین بر اساس تفاهم به‌دست‌آمده در انکوریج ادامه دارد.

در ۱۶ اکتبر گذشته، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پس از یک تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده بود که آن‌ها بر سر دیدار قریب‌الوقوع در بوداپست توافق کرده‌اند، اما این نشست بعدا به تعویق افتاد.

 

