به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، محافل نظامی در تل‌آویو مدعی هستند که ایران پهپاد شبح جدیدی با نام «شاهد ۱۶۱» توسعه داده که می‌تواند توازن قدرت در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این ادعا، طراحی این پهپاد مبتنی بر مهندسی معکوس پهپاد RQ-170 ساخت شرکت آمریکایی لاکهید مارتین است که در سال ۲۰۱۱ در اختیار ایران قرار گرفت.

گفته می‌شود طول این پهپاد حدود ۱.۹ متر و طول بال‌های آن ۵.۱ متر است و از یک موتور جت کوچک نوع HKS بهره می‌برد. این ویژگی‌ها امکان دستیابی به سرعت ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت و پرواز در ارتفاع بین ۷۶۰۰ تا ۸۰۰۰ متر را فراهم می‌کند.

براساس اطلاعات ارائه شده، پهپاد «شاهد ۱۶۱» توانایی انجام مأموریت‌های تاکتیکی کوتاه و میان‌برد را دارد؛ محدوده عملیاتی آن حدود ۱۵۰ کیلومتر و حداکثر برد آن تا ۳۰۰ کیلومتر اعلام شده است. مدت زمان پرواز این پهپاد بین دو تا سه ساعت است و وزن کلی برخاست آن حداکثر ۱۷۰ کیلوگرم است که ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم آن برای حمل محموله‌های عملیاتی اختصاص یافته است.

این پهپاد کوچک و شبح‌وار علاوه بر مأموریت‌های شناسایی و نظارتی، قادر است دو بمب هدایت‌شونده با وزن حدود ۵۰ کیلوگرم حمل کند و به سامانه‌های برقی-اپتیکی و مادون‌قرمز نیز مجهز است. روش پرتاب آن از طریق منجنیق و فرود با زلاجات یا چتر انجام می‌شود.

بر اساس تحلیل منابع اسرائیلی، طراحی کوچک و شکل شبح‌وار این پهپاد موجب دشواری شناسایی آن شده و موتور جت کوچک آن امکان انجام پروازهای تهاجمی و ماموریت‌های نفوذی را فراهم می‌کند.

این پهپاد قادر است علاوه بر عملیات شناسایی و نظارت، دو بمب هدایت‌شونده تا وزن ۵۰ کیلوگرم را حمل کند و از برج‌های الکترو-اپتیک و مادون‌قرمز برای هدایت و هدف‌یابی استفاده می‌کند. ویژگی‌های یادشده «شاهد ۱۶۱» را به گزینه‌ای مناسب برای مأموریت‌های تاکتیکی کوتاه تا میان‌برد تبدیل کرده است.

در این گزارش ادعا شده، مأموریت‌های اصلی «شاهد ۱۶۱» شامل هدف‌گیری رادارهای دفاع هوایی، مراکز فرماندهی و کنترل و زیرساخت‌های حیاتی نزدیک به مرزهای ایران یا مناطق تحت نفوذ متحدان ایران است.

