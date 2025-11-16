خبرگزاری کار ایران
وقوع نزدیک به ۱۶ هزار جرم و جنایت در خط ریلی انگلستان

بر اساس آمار منتشر شده از سوی دیلی میل، روزانه ۴۰ مورد جرم و جنایت در خط ریلی انگلستان رخ می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، آمارهای منتشر نشان می‌دهد که  در سال میلادی گذشته نزدیک به ۱۶ هزار مورد جرم و حنایت در خط ریلی انگلیس رخ داده است.

این آمارها تنها دو هفته پس از حمله با چاقو در قطار «هانتینگدون» رخ داد که در آن ده مسافر در سرویس راه‌آهن شمال شرقی لندن از «دانکستر» به «کینگز کراس» لندن مورد حمله قرار گرفتند.

تنها سه روز قبل، یک پسر ۱۳ ساله در روز روشن و در مقابل چشمان وحشت‌زده تماشاگران روی سکو در ایستگاه «پیکادیلی» منچستر با چاقو مورد حمله قرار گرفت.

در سال منتهی به آوریل، ۱۵ هزا رو ۵۲۸ جرم خشونت‌آمیز در قطارها یا ایستگاه‌ها ثبت شده است که  افزایش هفت درصدی نسبت به سال قبل  دارد و معادل ۴۰ حمله در هر روز است.

بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود    ۱۰هزار و ۹۴۰جرم علیه مسافران، ۳ هزار و ۶۲۵جرم علیه کارکنان راه‌آهن و ۹۶۳ جرم علیه افسران پلیس حمل و نقل بریتانیا انجام شده است.

همچنین، بر اساس آمار به دست آمده توسط روزنامه سان، ۲هزار و ۶۵۸ مورد جرم جنسی  و ۸۴۳ مورد جرم با استفاه از سلاح هایی ماندد چاقو و  اسلحه رخ داده است.

 

 

