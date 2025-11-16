خبرگزاری کار ایران
اشغالگران صهیونیست یک نوجوان فلسطینی را به شهادت رساندند

اشغالگران صهیونیست یک نوجوان فلسطینی را به شهادت رساندند
رژیم صهیونیستی از به شهادت رساندن یک فلسطینی دیگر در نزدیکی نابلس خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد ک نیروهایش یک نوجوان فلسطینی  را در جریان یورش  شبانه به  منطقه نابلس به شهادت رساندند.

پیشتر خبرگزاری الجزیره  از به شهادت رسیدن یک نوجوان فلسطینی    در جریان یورش به کمپ «عسکر» در نابلس در کرانه باختری اشغالی خبر داده بودند.

صلیب سرخ فسلطین به خبرنگار الجزیره گفت که این فلسطینی پس از اصابت گلوله نیروهای ارتش اشغالگر به شهادت رسید.

منابع پزشکی همچنین افزودند که یک نوجوان فلسطینی دیگر نیز در جریان این یورش مجروح شد.

 

