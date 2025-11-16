خبرگزاری کار ایران
مذاکره کی‌یف با ترکیه و امارات برای از سرگیری فرآیند تبادل اسرا با روسیه

دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین از مذاکره با ترکیه و امارات برای از سرگیری فرآیند تبادل اسرا با روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین از مذاکره با ترکیه و امارات برای از سرگیری فرآیند تبادل اسرا با روسیه خبر داد.

«رستم عمراف»، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین از مذاکره با ترکیه و امارات برای از سرگیری فرآیند تبادل اسرا با روسیه خبر داد.

عمراف گفت: «اخیراً به نمایندگی از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با شرکای ترکیه‌ای و اماراتی خود درباره ازسرگیری تبادل اسیران و آزادی شهروندان خود گفت‌وگو کردم.»

وی توضیح داد که در این گفت‌وگوها بر سر فعال‌سازی مذاکرات استانبول در این خصوص توافق صورت گرفت.

