گفت‌وگوی تلفنی عبدالعاطی با عراقچی و گروسی

وزارت خارجه مصر از گفت‌وگوی تلفنی وزیرخارجه این کشور با همتای ایرانی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه مصر اعلام کرد که «بدر عبد العاطی»، وزیر خارجه این کشور با «سید عباس عراقچی»، همتای ایرانی خود و «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت‌وگو کرد.

این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم مصر برای کاهش تنش‌ها و ارتقای امنیت و ثبات در منطقه، تماس‌های تلفنی میان دکتر بدر عبدالعاطی، وزیرخارجه، آقای عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و آقای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای پیگیری تحولات پرونده هسته‌ای ایران انجام شد».

در این بیانیه تشریح  شد:‌ «در این گفت‌وگوها، همکاری‌های موجود میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت، که در آن عبدالعاطی بر اهمیت ادامه تلاش‌ها با هدف کاهش تنش، اعتمادسازی و ایجاد شرایط لازم برای ادامه همکاری‌های موجود، که فرصتی واقعی برای راه‌حل‌های دیپلماتیک و از سرگیری گفت‌وگو با هدف دستیابی به توافق جامع در مورد پرونده هسته‌ای ایران فراهم می‌کند که منافع همه طرف‌ها را در نظر می‌گیرد و به دست‌یابی به امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند، تاکید کرد».

در بیانیه وزارت خارجه مصر افزوده شد:‌ «در این مکاتبات همچنین به تحولات مختلف مربوط به جلسه آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت شده و وزیرخارجه مصر بر اهمیت ادامه گفت‌وگو در چارچوب سازوکارهای چندجانبه، به منظور حمایت از رژیم عدم اشاعه هسته‌ای در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت امنیت و ثبات بین‌المللی تاکید کرد».

