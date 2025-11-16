آمریکا به دنبال جایگزینی زلنسکی است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکلای آزاروف»، نخست وزیر اسبق اوکراین، در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی تاس گفت که ایالات متحده به دنبال جایگزینی «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، است و افراد گوناگونی از دولت کی‌یف را به واشنگتن دعوت کرده است.

وی گفت: «می‌دانم که آمریکایی‌ها حدود شش ماه است که به طور فعال با برخی از سیاستمداران رژیم کی‌یف صحبت می‌کنند، ملاقات می‌کنند و آنها را به واشنگتن دعوت می‌کنند. آنها در حال شکل دادن به نظر آنها هستند و به دنبال شخصی هستند که بتواند جایگزین (زلنسکی) شود».

به نظر آزاروف رسوایی فساد کنونی که شامل حلقه نزدیکان زلنسکی می شود گواه این مسئله است.

وی اظهار داشت: «اگر آمریکایی عا مخالف این مسئله بودند اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، هرگز فرصت نمی‌یافت تا اینگونه اقدام کند».

