بدر عبد‌العاطی:

راه‌حل دو کشوری ‌تنها گزینه عملی برای صلح پایدار است

راه‌حل دو کشوری ‌تنها گزینه عملی برای صلح پایدار است
وزیر خارجه مصر در واکنش به گزارش‌های مربوط به طرح‌های تقسیم نوار غزه، بار دیگر به شکلی قاطعانه مخالفت کشورش را با هرگونه تقسیم جغرافیایی این منطقه یا کوچ اجباری فلسطینیان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  الجزیره، «بدر عبد‌العاطی»، وزیر خارجه مصر، در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های ایتالیایی، ضمن تأکید بر لزوم حفظ وحدت اراضی فلسطینی، راه‌حل دو کشوری را تنها گزینه عملی برای صلح پایدار خواند و بر اهمیت توانمندسازی تشکیلات خودگردان در غزه تأکید کرد.

 بدر عبد العاطی، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی «لارپوبلیکا»، اعلام کرد کشورش قاطعانه با هرگونه تلاش برای تقسیم نوار غزه یا آواره کردن فلسطینیان از سرزمین شان مخالف بوده و بر این باور است که راه‌حل دو کشوری تنها گزینه واقع‌بینانه برای دستیابی به صلح در منطقه خواهد بود.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبد العاطی در این گفت‌وگو به تشریح تلاش‌های مصر برای تثبیت توافق شرم الشیخ و اجرای کامل مفاد آن در خصوص برقراری صلح در نوار غزه پرداخت و درباره ترتیبات امنیتی و مرحله انتقالی و همچنین توانمند سازی تشکیلات خودگردان در نوار غزه اظهار نظر کرد.

 

