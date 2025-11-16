به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پس از دو هفته غیبت، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، این هفته بار دیگر در صحنه دیپلماتیک ظاهر شد. با این حال، غیبت‌های اخیر و انتخاب جانشینی برای نمایندگی روسیه در نشست گروه ۲۰، گمانه‌زنی‌ها درباره جایگاه و نفوذ لافروف در کرملین را افزایش داده است. رسانه‌های غربی غیبت او را با لغو نشست بوداپست میان پوتین و ترامپ مرتبط دانسته‌اند، هرچند مقام‌های کرملین هرگونه اختلاف میان رئیس‌جمهور و وزیر خارجه را رد می‌کنند.

لافروف که از سال ۲۰۰۴ وزیر خارجه روسیه است و بیش از نیم قرن در دیپلماسی فعالیت داشته، یکی از ستون‌های اصلی سیاست خارجی روسیه محسوب می‌شود. با این حال غیبت او از جلسات مهم شورای امنیت ملی و حضور دیگر مقامات به جای وی در برخی نشست‌ها، توجه رسانه‌ها و تحلیلگران را به خود جلب کرده است.

رسانه‌های غربی غیبت وزیر خارجه روسیه را با ناکامی در برگزاری نشست بوداپست مرتبط دانسته‌اند. طبق گزارش فایننشال تایمز، اختلافات واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین باعث شد که ایالات متحده این نشست را لغو کند. لافروف این گزارش را رد کرده و تأکید کرد که هیچ مذاکره رسمی غیرمعقولی به آمریکا ارسال نشده و آنچه وجود داشته، تنها مستندات غیررسمی درباره تفاهمات نشست آلاسکا بوده است. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت گفت‌وگوهایش با مقام‌های آمریکایی مؤدبانه و بر اساس تفاهمات قبلی انجام شده است.

کارشناسان فرانسوی و روسی معتقدند که لغو نشست و غیبت‌های اخیر لافروف می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اعتماد پوتین به توانایی‌های دیپلماتیک او در مذاکرات با آمریکا باشد، هرچند مقامات کرملین، از جمله دمیتری پسکوف، هرگونه اختلاف میان رئیس‌جمهور و وزیر خارجه را رد کرده‌اند.

همزمان، ظهور چهره‌هایی مانند کیریل دیمتریف، رئیس صندوق ثروت ملی روسیه و نزدیک به خانواده پوتین، که در تماس‌های مستقیم با مقامات آمریکایی فعال شده است، به عنوان نشانه‌ای از کاهش تدریجی اختیارات لافروف تلقی می‌شود. با این حال، تحلیلگران معتقدند که لافروف همچنان نقش مهمی در سیاست خارجی روسیه دارد و به‌احتمال زیاد پوتین قصد ندارد این دیپلمات باتجربه را از دست بدهد.

به این ترتیب، غیبت‌ها و حواشی اخیر لافروف هرچند گمانه‌زنی‌ها درباره جایگاه او در کرملین را افزایش داده است، اما مقام‌های روسیه هرگونه اختلاف جدی میان پوتین و وزیر خارجه را رد می‌کنند و آینده این دیپلمات برجسته همچنان زیر نظر تحلیلگران بین‌المللی قرار دارد.

