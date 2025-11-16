به گزارش ایلنا، «ایوان خیل بینتو» وزیر خارجه ونزوئلا اعلام کرد که به نمایندگی از «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور، از تظاهرات «شجاعانه» مقابل کاخ سفید که خواستار توقف جنگ‌ها علیه سایر کشورهاست، تقدیر می‌کند.

در همین حال، مادورو بار دیگر از ساکنان ایالت‌های شرقی خواست تا «حضور دائم» خود در خیابان‌ها و مشارکت در تجمعات مردمی را حفظ کنند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین تأکید کرد که دولت ترینیداد و توباگو بار دیگر اقدام به انجام «رزمایش‌هایی غیرمسؤولانه» کرده است که هدف آن‌ها «تهدید ونزوئلا» است.

وی تأکید کرد که کاراکاس به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد امنیت آن را تهدید کند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا پیش از این نیر با صدور پیامی فوری خطاب به مردم ایالات متحده خواستار «اتحاد با ونزوئلا برای صلح در قاره آمریکا» شده بود.

مادورو در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه «سی‌ان‌ان» از واشنگتن خواست وارد «یک جنگ طولانی دیگر» نشود و در بخشی از پیام خود که به زبان اسپانیایی خطاب به مردم آمریکا بیان کرد، گفت: «بیایید برای صلح در قاره آمریکا متحد شویم. جنگ‌های بی‌پایان، دیگر کافی است. جنگ‌های ناعادلانه، دیگر کافی است نه به لیبی دیگر، نه به افغانستان دیگر».

وی در پاسخ به این پرسش که پیامش برای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا چیست، به زبان انگلیسی گفت: «آری به صلح، آری به صلح».

این سخنان در حالی مطرح شده که ایالات متحده دست به یک اقدام نظامی بی‌سابقه زده و حدود ۱۵ هزار نیروی نظامی را به همراه بیش از ۱۲ ناو و شناور جنگی از جمله یک ناو هواپیمابر که «مرگبارترین سکوی رزمی» نیروی دریایی آمریکا توصیف شده، در دریای کارائیب مستقر کرده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا تاکنون دست‌کم ۲۰ حمله علیه شناورهایی انجام داده که «مظنون به قاچاق مواد مخدر» در دریای کارائیب و اقیانوس آرام بوده‌اند که به کشته شدن ۸۰ نفر منجر شده است.

ونزوئلا در واکنش به این تحرکات، یک بسیج گسترده نظامی را آغاز کرده که شامل نیروهای ارتش و یگان‌های شبه‌نظامی متشکل از غیرنظامیان است. این نیروها طی روزهای اخیر در نقاط مختلف کشور دست به رزمایش و تمرین‌های آمادگی برای مقابله با «هرگونه تهدید احتمالی از سوی آمریکا» زده‌اند.

همچنین در مسیر اصلی بزرگراه منتهی از کاراکاس به سواحل شمالی کشور، موانع ضدخودرو نصب شده است؛ اقدامی که تحلیلگران آن را به‌عنوان «نشانه‌ای آشکار از تدابیر دفاعی» ارزیابی می‌کنند.

در حالی که واشنگتن مدعی است این عملیات نظامی با هدف «قطع جریان قاچاق مواد مخدر به آمریکا» انجام می‌شود، کاراکاس بر این باور است که ایالات متحده در تلاش است «تغییر نظام» را در ونزوئلا پیش ببرد.

این سطح از حضور نظامی آمریکا در منطقه از زمان تهاجم به پاناما در سال ۱۹۸۹ بی‌سابقه بوده و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال «آمادگی واشنگتن برای درگیری گسترده‌تر» برانگیخته است.

