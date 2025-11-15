خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو درباره ایران

کرملین اعلام کرد که رئیس‌جمهوری روسیه و نخست‌وزیر رژیم صهینیستی در تماسی تلفنی دربارهٔ تحولات نوار غزه و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه و «بنیامین نتانیاهو« نخست‌وزیر رژیم صهینیستی در تماسی تلفنی دربارهٔ تحولات نوار غزه و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی کرملین، دو طرف «درباره وضعیت خاورمیانه، از جمله تحولات نوار غزه در چارچوب اجرای توافق آتش‌بس و مبادله اسرا و بازداشت‌شدگان، تبادل نظر جامع کردند».

بنا بر اعلام کرملین، پوتین و نتانیاهو همچنین وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و موضوعات مربوط به تقویت ثبات در سوریه را بررسی کردند.

این دومین تماس تلفنی دو طرف در هفته‌های اخیر است؛ پیش‌تر، در ششم اکتبر، پوتین و نتانیاهو درباره تحولات خاورمیانه و راه‌های کاهش تنش در غزه گفت‌وگو کرده بودند.

دو طرف در این تماس‌ها همچنین طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای حل‌وفصل وضعیت غزه را بررسی کرده و پوتین بر موضع ثابت روسیه درخصوص روند حل‌وفصل تأکید کرده بود.

طبق بیانیه کرملین، روسیه و اسرائیل تمایل مشترک خود را برای یافتن راه‌حل‌های مذاکره‌محور درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ابراز کردند.

انتهای پیام/
