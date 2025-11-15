به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، و «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مورد رایزنی‌های جاری در مورد پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحولات غزه و ترتیبات امنیتی گفت‌وگو کردند.

طبق بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی و الشیخ در یک تماس تلفنی بر «اهمیت این قطعنامه که به توقف خصومت‌ها و ایجاد شرایط برای دستیابی به صلح عادلانه و جامع که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و تأسیس کشور مستقل آنها را محقق می‌کند» تأکید کردند.

این تماس «در چارچوب هماهنگی‌های مداوم بین دو طرف در مورد تحولات فلسطین و تلاش‌ها برای تحکیم توافق صلح شرم‌الشیخ و تضمین اجرای آن» صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/