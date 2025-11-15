خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی وزیر خارجه مصر با معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین

وزیر خارجه مصر با معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، و «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مورد رایزنی‌های جاری در مورد پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحولات غزه و ترتیبات امنیتی گفت‌وگو کردند.

طبق بیانیه وزارت  خارجه مصر، عبدالعاطی و الشیخ در یک تماس تلفنی بر «اهمیت این قطعنامه که به توقف خصومت‌ها و ایجاد شرایط برای دستیابی به صلح عادلانه و جامع که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و تأسیس کشور مستقل آنها را محقق می‌کند» تأکید کردند.

این تماس «در چارچوب هماهنگی‌های مداوم بین دو طرف در مورد تحولات فلسطین و تلاش‌ها برای تحکیم توافق صلح شرم‌الشیخ و تضمین اجرای آن» صورت می‌گیرد.

