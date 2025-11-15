خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دونالد تاسک:

رسوایی فساد در اوکراین می‌تواند منجر به شکست در جنگ شود

رسوایی فساد در اوکراین می‌تواند منجر به شکست در جنگ شود
کد خبر : 1714423
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر لهستان نسبت به رسوایی‌های فساد در اوکراین و تاثیرات آن بر نزاع با روسیه هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد تاسک»، نخست وزیر لهستان، به اوکراین در رابطه با رسوایی‌های فساد ادامه دار هشدار داد و خالطر نشان کرد که ادامه یافتن این وضعیت در این  کشور ممکمن است منجر به شکست   آن در جنگ با روسیه شود.

یک رروزنامه لهستانی، گزارش داد که تاسک در یک کنفرانس خبری گفت: «از تمامی کسانی که  در رابطه با این مسئله در اوکراین صاحب نظر هستند می‌خواهم که از فساد آگاه باشید، چرات که اگر چنین چیزهایی را تحمل کنید، در جنگ شکست خواهدی خورد».

وی اشاره کرد که این رسوایی‌ها همکاری بیشتر کی‌یف با غرب را پیچیده خواهد کرد و تاکید کرد که پیشتر به «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین،   درباره نیاز به نظارت بر حتی کوچکترین   نشانه‌های فساد هشدار داده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ