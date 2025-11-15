به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد تاسک»، نخست وزیر لهستان، به اوکراین در رابطه با رسوایی‌های فساد ادامه دار هشدار داد و خالطر نشان کرد که ادامه یافتن این وضعیت در این کشور ممکمن است منجر به شکست آن در جنگ با روسیه شود.

یک رروزنامه لهستانی، گزارش داد که تاسک در یک کنفرانس خبری گفت: «از تمامی کسانی که در رابطه با این مسئله در اوکراین صاحب نظر هستند می‌خواهم که از فساد آگاه باشید، چرات که اگر چنین چیزهایی را تحمل کنید، در جنگ شکست خواهدی خورد».

وی اشاره کرد که این رسوایی‌ها همکاری بیشتر کی‌یف با غرب را پیچیده خواهد کرد و تاکید کرد که پیشتر به «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، درباره نیاز به نظارت بر حتی کوچکترین نشانه‌های فساد هشدار داده بود.

انتهای پیام/