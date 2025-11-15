تشکر وزارت خارجه عراق از پیام تبریک عراقچی

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه عراق از «سید عباس عراقچی»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای پیام تریک به مناسبت موفیت انتخابات پارلمانی عراق، تشکر کرد.

در بیانیه منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه عراق اعلام شد: «این وزارتخانه همچنین از امیدواری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه نتایج انتخابات به تقویت انسجام ملی، تحکیم امنیت و حمایت از پیشرفت در عراق کمک خواهد کرد، قدردانی و تاکید می‌کند که این دیدگاه، عمق پیوندهایی را که دو کشور دوست و همسایه را به هم پیوند می‌دهد، نشان می‌دهد».

انتهای پیام/