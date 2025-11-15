به گزارش ایلنا، «لارس نورمن»، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار رشته پیام‌هایی در پلتفرم ایکس، گفت که در حال حاضر، هیچ ارجاعی به شورای امنیت سازمان ملل و هیچ قطعنامه عدم پایبندی در رابطه با ایران وجود نخواهد داشت.

نورمن در رابطه با احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل نوشت: «می‌دانم که خیلی بعید است. اکنون برنامه این نیست. همان‌طور که گزارش دادم، چنین چیزی پیشتر در دست بررسی بود اما الان نه. این هفته یک قطعنامه چهارجانبه صادر خواهد شد. این قطعنامه به گروسی (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) در مورد الزامات گزارش‌دهی دستوراتی شفاف می‌دهد و ایران را به دلیل عدم همکاری با آژانس سرزنش می‌کند».

وی ادامه داد: «اما به نظر می‌رسد، فضا این است که بیایید به دیپلماسی زمان بدهیم. درگیری ژوئن هنوز تازه است، بیایید آن را تشدید نکنیم. بنابراین، فعلا هیچ ارجاعی به شورای امنیت سازمان ملل و هیچ قطعنامه عدم پایبندی وجود ندارد. با این حال، این وضعیت برای همیشه ادامه نخواهد یافت».

نورمن در پیامی دیگر نوشت: «و یادآوری می کنم در حال حاضر برای سه کشور اروپایی (تروئیکا)، دو گزینه شورای امنیت سازمان ملل در دسترس است. آنها حتی می‌توانند با هم ترکیب شوند. ۱. ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل برای عدم پایبندی (ایران) به تحقیقات پادمانی در مورد مواد هسته‌ای اعلام نشده. ۲. (اعلام) عدم گزارش‌دهی از سوی ایران و عدم دسترسی بازرسان آژانس اتمی از ماه ژوئن. هر دو می‌توانند، گسترش داده شوند».

خبرنگار وال استریت ژورنال اظهار داشت: «اما انتخاب این نیست که این کار در این هفته شروع شود. من تصور می‌کنم اگر در چند ماه آینده تغییری در دسترسی (بازرسان) و گزارش‌دهی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد نشود، این می‌تواند تغییر کند».

انتهای پیام/