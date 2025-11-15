خبرگزاری کار ایران
هزینه حمایت از اوکراین در مقایسه با بهای پیروزی روسیه ناچیز است

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین درباره «مزایای ادامه اقدام نظامی علیه روسیه» صحبت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کایا کالاس»، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین درباره «مزایای ادامه اقدام نظامی علیه روسیه» صحبت کرد.

کالس اظهار داشت: «حمایت از اوکراین در مقایسه با بهای پیروزی روسیه ناچیز است.»

وی همچنین خواستار افزایش فشار بر روسیه از طریق تحریم‌های بیشتر شد و افزود: «کار بر روی بسته بیستم در حال انجام است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «سال آینده، اوکراین به بودجه بیشتری نیاز خواهد داشت. گزینه‌های مختلفی وجود دارد، اما استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه بدیهی‌ترین راه برای حمایت از دفاع اوکراین است.»

