هزینه حمایت از اوکراین در مقایسه با بهای پیروزی روسیه ناچیز است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کایا کالاس»، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین درباره «مزایای ادامه اقدام نظامی علیه روسیه» صحبت کرد.

کالس اظهار داشت: «حمایت از اوکراین در مقایسه با بهای پیروزی روسیه ناچیز است.»

وی همچنین خواستار افزایش فشار بر روسیه از طریق تحریم‌های بیشتر شد و افزود: «کار بر روی بسته بیستم در حال انجام است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «سال آینده، اوکراین به بودجه بیشتری نیاز خواهد داشت. گزینه‌های مختلفی وجود دارد، اما استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه بدیهی‌ترین راه برای حمایت از دفاع اوکراین است.»

