به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «آزمایشگاه ملی سندیا» ، وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده، اعلام کرد که یک جنگنده اف-۳۵، بمب‌های هسته‌ای «بی-۶۱-۱۲» بدون کلاهک را در میدان آزمایش «تونوپا» در نوادا، آزمایش کردند.

این آزمایشگاه توضیح داد که این آزمایش‌ها از ۱۹ تا ۲۱ آگوست، به عنوان بخشی از ارزیابی سالانه قابلیت اطمینان زرادخانه هسته‌ای و آموزش خلبانان انجام شده است.

عمر مفید بمب‌های بی-۶۱-۱۲ در سال ۲۰۲۴ به مدت ۲۰ سال دیگر تمدید شد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، بدون ارائه جزئیات، اعلام کرد که این کشور خیلی زود، آزمایش سلاح‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.

