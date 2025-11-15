خبرگزاری کار ایران
اعدام یک نفر در کارولینای جنوبی با جوخه آتش

یک زندانی آمریکایی که در سال ۲۰۰۴، سه نفر را به قتل رسانده بود در ایالت کارولینای جنوبی این کشور اعدام شد.

به  گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس،  جوخه آتش  ایالات کارولینای جنوبی روز گذشته -جمعه - یک مرد را اعدام کرد.

 این سومین مردی‌ است که درسال میلادی جاری به این روش اعدام می‌شود.

بر اساس گزارش، ۳ زندانبان  مجهز به مهمات جنگی، داوطلب شدند تا اعدام «استفان برایانت» ۴۴ ساله  را اجرا کنند.

برایانت در سال ۲۰۰۴،  ظرف مدت ۵ روز ۳ نفر را در یک  منطقه روستایی در این ایالت  به قتل رسانده بود. 

وی انتخاب کرد تا به جای تزریق مرگبار، با جوخه آتش اعدام شود.

 

 

 

