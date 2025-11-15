اعدام یک نفر در کارولینای جنوبی با جوخه آتش

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، جوخه آتش ایالات کارولینای جنوبی روز گذشته -جمعه - یک مرد را اعدام کرد.

این سومین مردی‌ است که درسال میلادی جاری به این روش اعدام می‌شود.

بر اساس گزارش، ۳ زندانبان مجهز به مهمات جنگی، داوطلب شدند تا اعدام «استفان برایانت» ۴۴ ساله را اجرا کنند.

برایانت در سال ۲۰۰۴، ظرف مدت ۵ روز ۳ نفر را در یک منطقه روستایی در این ایالت به قتل رسانده بود.

وی انتخاب کرد تا به جای تزریق مرگبار، با جوخه آتش اعدام شود.

