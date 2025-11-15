برگزاری چندین نشست در کاخ سفید برای بررسی گزینه نظامی علیه ونزوئلا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات آگاه اعلام کردند که مقامات ارشد دولت آمریکا این هفته سه جلسه در کاخ سفید برگزار کرده‌اند تا گزینه‌های عملیات نظامی احتمالی در ونزوئلا را مورد بحث قرار دهند.

این در حالی است که حضور نظامی ایالات متحده در کارائیب رو به افزایش است.

چهار مقام آمریکایی و یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفتند که جلسات شورای امنیت داخلی این هفته برگزار شده است و سه نفر از مقامات تأیید کردند که یکی از این جلسات روز گذشته -جمعه- برگزار شده است.

این شورا در مورد مسائل مربوط به امنیت داخلی به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهد و معمولاً ریاست آن را «استفن میلر»، مشاور امنیت داخلی ترامپ، بر عهده دارد.

یکی از مقامات گفت که گروه کوچکی روز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند و پس از آن روز پنجشنبه جلسه بسیار بزر‌گ‌تری با حضور «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور، «پیت هگزت»، وزیر دفاع و ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگران برگزار شد.

