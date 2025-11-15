خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقامات آگاه خبر دادند:‌

برگزاری چندین نشست در کاخ سفید برای بررسی گزینه نظامی علیه ونزوئلا

برگزاری چندین نشست در کاخ سفید برای بررسی گزینه نظامی علیه ونزوئلا
کد خبر : 1714083
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات آگاه اعلام کردند که مقامات ارشد دولت آمریکا این هفته سه جلسه در کاخ سفید برگزار کرده‌اند تا گزینه‌های عملیات نظامی احتمالی در ونزوئلا را مورد بحث قرار دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات آگاه اعلام کردند که مقامات ارشد دولت آمریکا این هفته سه جلسه در کاخ سفید برگزار کرده‌اند تا گزینه‌های عملیات نظامی احتمالی در ونزوئلا را مورد بحث قرار دهند.

این در حالی است که حضور نظامی ایالات متحده در کارائیب رو به افزایش است.

چهار مقام آمریکایی و یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفتند که جلسات شورای امنیت داخلی این هفته برگزار شده است و سه نفر از مقامات تأیید کردند که یکی از این جلسات روز گذشته -جمعه- برگزار شده است.

این شورا در مورد مسائل مربوط به امنیت داخلی به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهد و معمولاً ریاست آن را «استفن میلر»، مشاور امنیت داخلی ترامپ، بر عهده دارد.

یکی از مقامات گفت که گروه کوچکی روز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند و پس از آن روز پنجشنبه جلسه بسیار بزر‌گ‌تری با حضور «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور، «پیت هگزت»، وزیر دفاع و ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگران برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ