خبرگزاری کار ایران
امیدوارم مناقشه اوکراین به زودی حل و فصل شود

رئیس‌جمهور آمریکا، ابراز امیدواری کرد که مناقشه اوکراین به زودی حل و فصل شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ابراز امیدواری کرد که مناقشه اوکراین به زودی حل و فصل شود.

ترامپ در مصاحبه‌ای ‌‌در مورد این توافق گفت: «این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم به زودی اتفاق بیفتد.»

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا درگیری‌های جاری در اوکراین او را آزار می‌دهد، پاسخ مثبت داد و گفت: «من هشت جنگ را پایان داده‌ام و اکنون فقط یک جنگ باقی مانده است... من هنوز با روسیه و اوکراین موفق نشده‌ام.»

 

