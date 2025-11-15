ترامپ:
امیدوارم مناقشه اوکراین به زودی حل و فصل شود
رئیسجمهور آمریکا، ابراز امیدواری کرد که مناقشه اوکراین به زودی حل و فصل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، ابراز امیدواری کرد که مناقشه اوکراین به زودی حل و فصل شود.
ترامپ در مصاحبهای در مورد این توافق گفت: «این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم به زودی اتفاق بیفتد.»
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا درگیریهای جاری در اوکراین او را آزار میدهد، پاسخ مثبت داد و گفت: «من هشت جنگ را پایان دادهام و اکنون فقط یک جنگ باقی مانده است... من هنوز با روسیه و اوکراین موفق نشدهام.»