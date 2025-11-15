روییو خواستار برقراری آتشبس در سودان شد
وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی خواستار آتشبس در سودان شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با «عبدالله بن زاید آل نهیان»، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، که کشورش با اتهاماتی مبنی بر تأمین مالی نیروهای واکنش سریع در جنگ علیه ارتش سودان روبهرو است، خواستار آتشبس در سودان شد.
«تامی پیگوت»، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت که روبیو در این تماس تلفنی بر اهمیت دستیابی به آتشبس بشردوستانه در سودان تأکید کرده است.
این تماس تنها چند روز پس از آن صورت میگیرد که روبیو بر لزوم اقدام برای توقف جریان سلاح به نیروهای واکنش سریع در سودان تأکید کرد.