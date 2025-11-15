به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتن‌پست بامداد امروز (شنبه) فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی اجرای حمله نظامی علیه ونزوئلاست؛ در حالی که نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه نیز خود را برای احتمال صدور فرمان حمله آماده کرده‌اند.

این گزارش ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، از دستور ترامپ برای آغاز عملیاتی با عنوان «نیزه جنوبی» علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریای کارائیب خبر داد.

طبق گزارش این روزنامه، منابع آگاه اعلام کرده‌اند که هگست و دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، طی دو روز گذشته در رایزنی‌های فشرده‌ای در کاخ سفید درباره گزینه‌های نظامی احتمالی علیه ونزوئلا شرکت کرده‌اند.

یک مقام دولت آمریکا نیز به واشنگتن‌پست گفته است: مجموعه‌ای از گزینه‌ها در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است. ترامپ در پنهان نگه‌داشتن برنامه‌های خود مهارت دارد و معمولا اجازه نمی‌دهد دشمنان از گام بعدی او مطلع شوند.

این روزنامه نوشت که هرگونه حمله به خاک ونزوئلا می‌تواند وعده‌های مکرر ترامپ درباره پرهیز از ورود به درگیری‌های جدید را زیر سؤال ببرد و با تعهداتی که طی هفته‌های اخیر به کنگره داده بود- مبنی بر نبود هیچ‌گونه آمادگی عملی برای چنین اقدامی- در تضاد قرار گیرد.

به گزارش واشنگتن‌پست، این اقدام علاوه بر ایجاد چالش در همکاری واشنگتن با کشورهای آمریکای لاتین، تردیدها را درباره این احتمال افزایش می‌دهد که هدف نهایی ترامپ، سرنگونی اجباری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا باشد؛ موضوعی که او پیش‌تر با متهم کردن کاراکاس به ارسال مواد مخدر و مجرمان خطرناک به آمریکا از آن سخن گفته بود.

یک مقام دیگر دولت آمریکا به واشنگتن‌پست گفت: «ایالات متحده تحولات ونزوئلا و گفت‌وگوهای میان مردم مادورو و بالاترین سطوح نظام او را به‌دقت دنبال می‌کند.»

وی افزود: «مادورو به‌شدت هراسان است و باید هم بترسد. رئیس‌جمهور گزینه‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند به مادورو و رژیم غیرقانونی او آسیب وارد کند. ما این حکومت را نامشروع می‌دانیم و معتقدیم هیچ خدمتی به منافع نیم‌کره غربی نمی‌کند.»

واشنگتن‌پست نوشت: اگرچه آمریکا برتری نظامی قابل توجهی نسبت به ونزوئلا دارد، اما گسترش فعالیت‌های نظامی می‌تواند نیروهای آمریکایی را با «خطر جدی» روبه‌رو کند.

یک منبع مطلع دیگر اعلام کرد که خلبانان جنگنده‌های مستقر بر ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد»، که اخیرا به منطقه اعزام شده‌اند، در حال بررسی سامانه‌های دفاع هوایی ونزوئلا هستند، هرچند هنوز مشخص نیست که آیا دستوری برای حمله دریافت خواهند کرد یا خیر.

همزمان با این تحولات، وزارت دفاع ونزوئلا روز جمعه از بسیج نزدیک به ۲۰۰ هزار نیروی هوایی، زمینی و دریایی برای دفاع از کشور خبر داد.

