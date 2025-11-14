خبرگزاری کار ایران
اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا:

وقوع حادثه امنیتی در دریای عرب

اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا تأیید کرد که گزارشی از حادثه‌ای در دریای عرب، در ۲۰ مایل دریایی شرق خور فکان در امارات متحده عربی دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا  تأیید کرد که گزارشی از حادثه‌ای در دریای عرب، در ۲۰ مایل دریایی شرق خور فکان در امارات متحده عربی دریافت کرده است.

این آژانس فعالیت‌های مشکوکی را در رابطه با این حادثه شناسایی کرده و اعلام کرده است که مقامات تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند، اما در حال حاضر جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

