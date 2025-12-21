ونزوئلا موفق به شکست موجی از «تروریسم روانی» شده است

به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که کشورش آماده است روند «انقلاب عمیق» را با شتاب بیشتری ادامه دهد.

مادورو با اشاره به تحولات اخیر تأکید کرد که ونزوئلا طی ۲۵ هفته گذشته در برابر یک کارزار تهاجمی سازمان‌یافته ایستادگی کرده و موفق شده است موجی از «تروریسم روانی» و حملات سایبری هکرهایی را که زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی این کشور را هدف قرار داده بودند، خنثی کرده و شکست دهد.

وی پیش از این از واشنگتن خواسته بود وارد «یک جنگ طولانی دیگر» نشود و در بخشی از پیام خود که به زبان اسپانیایی خطاب به مردم آمریکا بیان کرد، گفت: «بیایید برای صلح در قاره آمریکا متحد شویم. جنگ‌های بی‌پایان، دیگر کافی است. جنگ‌های ناعادلانه، دیگر کافی است نه به لیبی دیگر، نه به افغانستان دیگر».

وی در پاسخ به این پرسش که پیامش برای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا چیست، به زبان انگلیسی گفت: «آری به صلح، آری به صلح».

در حالی که واشنگتن مدعی است این عملیات نظامی با هدف «قطع جریان قاچاق مواد مخدر به آمریکا» انجام می‌شود، کاراکاس بر این باور است که ایالات متحده در تلاش است «تغییر نظام» را در ونزوئلا پیش ببرد.

این سطح از حضور نظامی آمریکا در منطقه از زمان تهاجم به پاناما در سال ۱۹۸۹ بی‌سابقه بوده و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال «آمادگی واشنگتن برای درگیری گسترده‌تر» برانگیخته است.

