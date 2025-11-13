خبرگزاری کار ایران
شمار شهدای غزه به ۶۹ هزار و ۱۸۷ تن رسید

شمار شهدای غزه به ۶۹ هزار و ۱۸۷ تن رسید
وزارت بهداشت غزه با انتشار آمار جدیدی از افزایش شمار شهدای غزه خبر داد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، دست‌کم پیکر شهر و همچنین پنج مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس ۱۰ اکتبر، رژیم صهیونیستی  ۲۶۰ فلسطینی را به شهادت رسانده  و ۶۳۲ نفر را مجروح کرده است.

این وزارتخانه توضیح که پیکر ۵۳۳ فلسطینی شهید فلسطینی نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در توار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در مجموع ۶۹ هزار و ۱۸۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۰ هزار و ۷۰۳ مجروح شدند.


 

