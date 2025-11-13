به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، روزنامه عبری‌زبان «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد که در پی رصد دقیق تحولات ایران توسط تل‌آویو و واشنگتن، سناریوی هدف قرار دادن منابع آب، شبکه‌های برق، تأسیسات سوخت و دیگر مراکز حیاتی در عمق خاک ایران بررسی شده است. این تصمیم، ناشی از برآوردهای اطلاعاتی اسرائیل مبنی بر احتمال اقدامات تلافی‌جویانه ایران و تولید گسترده موشک‌های بالستیک علیه اسرائیل است.

براساس این گزارش، مقامات تل‌آویو طرح قدیمی و در دست بررسی خود را برای حمله پیش‌دستانه به زیرساخت‌های ایران آماده کرده‌اند و قصد دارند با استفاده از ضربه‌ای هدفمند، از جمله آسیب به شبکه‌های آب و تأسیسات انرژی، فشار داخلی بر ایران را افزایش دهند.

در این گزارش ادعا شده که ایران تأسیسات موشکی و پهپادی خود، از جمله مجتمع‌های شاهرود و پارچین و پایگاه هرمزگان، را برای افزایش بازدارندگی و حفاظت از دارایی‌های استراتژیک تقویت کرده است. این اقدامات به گونه‌ای طراحی شده که امکان جابجایی و بازسازی سریع موشک‌ها و پهپادها در شبکه‌ای از تأسیسات زیرزمینی فراهم شود.

