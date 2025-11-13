خبرگزاری کار ایران
خبرگزاری فرانسه:

اسرائیل درصدد حمله پیش‌دستانه به زیرساخت‌های آب و انرژی ایران

برخی منابع امنیتی در تل‌آویو اعلام کردند که رژیم صهیونیستی درصدد اجرای حمله‌ای پیش‌دستانه به زیرساخت‌های آب و انرژی ایران است تا مانع از تقویت توان نظامی این کشور شود و فشار بر جبهه داخلی ایران افزایش یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، روزنامه عبری‌زبان «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد که در پی رصد دقیق تحولات ایران توسط تل‌آویو و واشنگتن، سناریوی هدف قرار دادن منابع آب، شبکه‌های برق، تأسیسات سوخت و دیگر مراکز حیاتی در عمق خاک ایران بررسی شده است. این تصمیم، ناشی از برآوردهای اطلاعاتی اسرائیل مبنی بر احتمال اقدامات تلافی‌جویانه ایران و تولید گسترده موشک‌های بالستیک علیه اسرائیل است.

براساس این گزارش، مقامات تل‌آویو طرح قدیمی و در دست بررسی خود را برای حمله پیش‌دستانه به زیرساخت‌های ایران آماده کرده‌اند و قصد دارند با استفاده از ضربه‌ای هدفمند، از جمله آسیب به شبکه‌های آب و تأسیسات انرژی، فشار داخلی بر ایران را افزایش دهند.

در این گزارش ادعا شده که ایران تأسیسات موشکی و پهپادی خود، از جمله مجتمع‌های شاهرود و پارچین و پایگاه هرمزگان، را برای افزایش بازدارندگی و حفاظت از دارایی‌های استراتژیک تقویت کرده است. این اقدامات به گونه‌ای طراحی شده که امکان جابجایی و بازسازی سریع موشک‌ها و پهپادها در شبکه‌ای از تأسیسات زیرزمینی فراهم شود.

 

