رئیس جمهور فرانسه، با اشاره به تهدید روسیه و اعلام افزایش چند میلیارد یورویی هزینه‌های فعالیت‌های نظامی فضایی، گفت که درگیری‌های مدرن در فضا در حال وقوع است و جنگ‌های آینده از آنجا آغاز خواهند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه،  با اشاره به تهدید روسیه و اعلام افزایش چند میلیارد یورویی هزینه‌های فعالیت‌های نظامی فضایی، گفت که درگیری‌های مدرن در فضا در حال وقوع است و جنگ‌های آینده از آنجا آغاز خواهند شد.

ماکرون در سخنرانی خود در تولوز، قطب صنعت هوافضای فرانسه و محل استقرار مرکز فرماندهی فضایی جدید، گفت: «جنگ امروز در فضا در حال وقوع است و جنگ فردا در فضا آغاز خواهد شد.»

وی افزود: «فضا دیگر یک پناهگاه امن نیست؛ بلکه به یک میدان نبرد تبدیل شده است.»

