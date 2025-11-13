به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه بریتانیایی «تلگراف» با انتشار تصاویری ماهواره‌ای از پایگاه نظامی فوق‌سری «لوپ نور» در حاشیه بیابان گبی واقع در استان شین‌جیانگ چین خبر داد که این پایگاه در سال ۱۹۶۴ محل نخستین آزمایش هسته‌ای این کشور بوده است.

بر اساس این گزارش، پایگاه «لوپ نور» اکنون به یکی از مراکز اصلی توسعه فناوری‌های پیشرفته نظامی چین تبدیل شده و دارای بلندترین باند فرود در جهان، تأسیسات توسعه‌یافته برای آزمایش‌های هسته‌ای و ده‌ها سازه فاقد نشانه است که کارشناسان دفاعی را شگفت‌زده کرده است.

کارشناسان دفاعی این پایگاه تحت تدابیر شدید امنیتی را با «منطقه ۵۱» آمریکا مقایسه می‌کنند؛ منطقه‌ای افسانه‌ای که محل آزمایش محرمانه‌ترین و پیشرفته‌ترین هواپیماهای ایالات متحده است.

همانند «منطقه ۵۱»، پرواز بر فراز این پایگاه فوق‌سری به‌طور کامل ممنوع است؛ با این حال، تصاویر ماهواره‌ای اختصاصی نمایی نادر از فعالیت‌های ارتشِ در حال رشد چین ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد این فناوری‌های جدید چگونه می‌توانند در آینده به کار گرفته شوند.

گسترش این پایگاه نشان می‌دهد چین در تلاش است جایگاه خود را به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی تثبیت کند. تصاویر ماهواره‌ای نیز بیانگر شتاب پکن در توسعه و آزمایش محرمانه سلاح‌های جدید است.

چین از پایگاه‌های وسیعی مانند «لوپ نور» برای شبیه‌سازی سناریوهای نظامی به‌دور از دید ناظران خارجی استفاده می‌کند؛ امری که ردیابی میزان پیشرفت‌های فنی و نظامی این کشور را برای غرب دشوار کرده است

چه چیز در تصاویر دیده می‌شود؟

تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌ها دربارهه شکل‌گیری یک سایت جدید و ارتقا یافتهه آزمایش‌های هسته‌ای در چین را تأیید می‌کند. رنی بابیارز، تحلیلگر پیشین «اداره اطلاعات جغرافیایی‌ـ‌مکانی ملی» (زیرمجموعه وزارت جنگ آمریکا)، می‌گوید که چین بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ منطقه‌ای آزمایشی جدید در شرق سایت اصلی ایجاد کرده است.

تحلیل تصاویر بابیارز از وجود چاه‌ها و تونل‌های افقی احتمالی برای انفجار دستگاه‌های هسته‌ای، مسیرهای دسترسی تازه، ساختمان‌های پشتیبانی و آنچه به‌نظر می‌رسد تأسیسات ذخیره‌سازی مواد پرانفجار باشد، حکایت دارد.

بابیارز که اکنون معاون رؤسای تحلیل و عملیات در شرکت «اول سورس آنالیزیس» است، گفت نتایجی که به آن‌ها رسیده قویا نشان می‌دهد چین پس از حدود ۳۰ سال خود را آماده انجام دوباره آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند، و شاید حتی این آزمایش‌ها را آغاز کرده باشد.

به گزارش این نشریه، چین حدود ۶۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. هرچند زرادخانه پکن در مقایسه با ایالات متحده و روسیه کوچک‌تر است، اما این کشور با سریع‌ترین سرعت در جهان در حال گسترش توان هسته‌ای خود است.

هواپیمای فضایی

تصاویر ماهواره‌ای جدید شرکت Planet Labs از پایگاه فوق‌سری «لوپ نور» در چین، دو جنگنده ناشناخته بدون دم را روی باند فرودی به طول سه مایل نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند این باند برای آزمایش یک هواپیمای فضایی قابل بازیافت ساخته شده است؛ مدلی که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۰ مشاهده شد و از نظر عملکرد با هواپیمای فضایی بدون سرنشین آمریکایی X-37B مقایسه می‌شود.

بر اساس این تصاویر، بخش اصلی فرودگاه گسترش یافته و چندین آشیانه جدید احداث شده است. یکی از این هواپیماها با نام جی-۳۶ شناخته می‌شود؛ جنگنده‌ای سه‌موتوره و دو سرنشینه با طراحی بدون دم که به گفته پیتر لیتون، کارشناس هوافضا و دفاع در دانشگاه گریفیث استرالیا، از ویژگی‌های پیشرفته پنهان‌کاری برخوردار است. حذف دم موجب کاهش بازتاب راداری و افزایش توان اختفا می‌شود.

گزارش‌ها حاکی است جی-۳۶ که نخستین پرواز خود را در دسامبر ۲۰۲۴ انجام داد، اکنون برای نخستین‌بار در لوپ نور مشاهده شده است. ابعاد بزرگ آن نشان می‌دهد برای حمل تسلیحات سنگین از جمله موشک‌های دوربرد طراحی شده است. منابع اطلاعاتی آمریکا نیز احتمال می‌دهند این هواپیما توانایی هماهنگی با پهپادها در حملات گروهی را داشته باشد؛ قابلیتی که نشان از تمرکز چین بر گسترش فناوری‌های پیشرفته نظامی دارد.

