نخستوزیر ارمنستان:
ساخت مسیر ترامپ، نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز میشود
نخستوزیر ارمنستان، اعلام کرد که ساخت «مسیر ترامپ» از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمن پرس، «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان، اعلام کرد که ساخت «مسیر ترامپ» از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
اوی گفت: «تا پایان سال جاری باید تمام جزئیات روی کاغذ نهایی شود. برنامه ما این است که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ توافق را امضا کرده و در نیمه دوم کار ساختوساز را آغاز کنیم. این طرح ماست«.
پاشینیان افزود که پروژههای مشابه معمولاً با تأخیر روبهرو میشوند.
به گفته نخستوزیر ارمنستان، مسیر این راهآهن از همان مسیر دوران اتحاد جماهیر شوروی عبور خواهد کرد، «زیرا ساخت خطآهن در بخش دیگر واقعبینانه نیست».
وی افزود که خط لوله گاز و خطوط برق نیز از بخش شمالی مسیر راهآهن عبور خواهند کرد.
پاشینیان تأکید کرد که این روند بر اساس اصول مندرج در «اعلامیه واشنگتن» شامل تمامیت ارضی، حاکمیت، صلاحیت قضایی، عمل متقابل و مصونیت مرزها، پیش میرود.
اعلامیه واشنگتن که در تاریخ هشتم آگوست امضا شد، مقرر میکند که جمهوری ارمنستان با ایالات متحده آمریکا و طرفهای ثالث مورد توافق، چارچوبی برای پروژه اتصال بینالمللی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی جهانی» ایجاد کند.
پاشینیان تأکید کرد که پروژه «مسیر ترامپ» یکی از اجزای ابتکار دولت ارمنستان تحت عنوان «چهارراه صلح» بوده و هدف آن تضمین اتصال میان بخش اصلی جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان نیز هست.