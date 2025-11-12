آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه رویکردهای خصمانه ضدایرانی خود اعلام کرد که مجموعهای از افراد و شرکتها به فهرست تحریمهای ویژه این وزارتخانه اضافه شدند.
به گزارش ایلنا، وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه رویکردهای خصمانه ضدایرانی خود اعلام کرد که مجموعهای از افراد و شرکتها به فهرست تحریمهای ویژه این وزارتخانه اضافه شدند.
این وزارتخانه اعلام کرد که این اقدام در چارچوب تحریمهای ثانویه و با هدف محدودسازی «فعالیتهای مرتبط با تولید تسلیحات، شبکههای مالی و حمایت از گروههای مسلح» صورت گرفته است.
بر اساس اعلامیه اوفک، افراد جدید تحریمشده شامل اتباع ایران، چین، ترکیه، تایلند و میانمار هستند که با شرکتها و گروههای مختلفی مرتبط هستند. از جمله افراد ایرانی میتوان به «سید علی ابطحی» و «احسان دولتآبادی» از اصفهان، «مجید دولتخواه» و «وحید قیومی» اشاره کرد که با شرکتهای صنعتی و شیمیایی مرتبط با صنایع دفاعی ایران مرتبط هستند. همچنین، افراد چینی و ترکیهای که ادعا میشود با پروژهها و شرکتهای مرتبط با تولید تسلیحات و صنایع شیمیایی ایران همکاری دارند، مشمول تحریم شدند.
علاوه بر این افراد، چندین نهاد و شرکت بینالمللی نیز به فهرست محدودیتها اضافه شدند که از جمله آنها میتوان به شرکتهای تجاری و صنعتی در ترکیه، هند، چین، امارات و اوکراین اشاره کرد. برخی از این شرکتها با تولید و صادرات مواد شیمیایی و هواپیماسازی مرتبط هستند و برخی دیگر با گروههای مسلح مانند «ارتش دموکراتیک کارن» در میانمار ارتباط دارند.
همچنین، تغییراتی در اسامی و جزئیات برخی نهادهای تحریمشده قبلی اعمال شده است؛ از جمله تغییر نام «شرکت صنایع هواپیماسازی ایران» و تغییر پرچم و نام یک کشتی تجاری ثبتشده.
وزارت خزانهداری آمریکا با تکرار برخی ادعاها اعلام کرده است که هدف از این اقدامات، تقویت نظارت و جلوگیری از توسعه برنامههای تسلیحاتی، محدودسازی منابع مالی گروههای مسلح و اعمال فشار بر شرکتها و افرادی است که در شبکههای بینالمللی مرتبط با این فعالیتها نقش دارند.