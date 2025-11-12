االجولانی از ۲۰۱۶ با ائتلاف آمریکایی همکاری میکرد
یک روزنامه آمریکایی به نقل از دیپلماتهای غربی فاش کرد که رئیس دولت موقت سوریه از سال ۲۰۱۶ با ائتلاف بینالمللی تحت رهبری آمریکا علیه گروههای «داعش» و «القاعده» همکاری میکرد.
به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» به نقل از مقامات سوری و دیپلماتهای غربی که از افشای هویت خود خودداری کردند، گزارش داد که احمد الشرع (ملقب به الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه، از سال ۲۰۱۶ و پس از بهدست گرفتن کنترل بخشی از مناطق شمال غرب سوریه که پیشتر در دست مخالفان بود، با ائتلاف بینالمللی علیه گروههای داعش و القاعده همکاری داشته است.