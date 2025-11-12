به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» به نقل از مقامات سوری و دیپلمات‌های غربی که از افشای هویت خود خودداری کردند، گزارش داد که احمد الشرع (ملقب به الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه، از سال ۲۰۱۶ و پس از به‌دست گرفتن کنترل بخشی از مناطق شمال غرب سوریه که پیش‌تر در دست مخالفان بود، با ائتلاف بین‌المللی علیه گروه‌های داعش و القاعده همکاری داشته است.

