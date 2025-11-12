ناامیدی کشورهای عربی از اصرار ترامپ بر پیمان ابراهیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فایننشیال تایمز گزارش داد که تمرکز دولت آمریکا برای توافقنامه ابراهیم بسیاری از دولت‌های عرب را ناامید کرده است.

فایننشیال تایمز گزارش داد: «هیچ‌کس، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، انتظار ندارد که مرحله دوم طرح ۲۰ ماده‌ای او در غزه، پس از آتش‌بس، به راحتی انجام شود، اما به گفته دیپلمات‌ها و تحلیلگران، تمرکز دولت بر توافق‌نامه‌های ابراهیم برخی از دولت‌های عرب و مسلمان را ناامید کرده است».

این گزارش افزود که مقامات منطقه‌ای گفته‌اند که «اجرای یک طرح معتبر برای تأمین امنیت و اداره» غزه و «اقدامات واقعی به سوی یک کشور فلسطینی - باید قبل از گسترش روابط دیپلماتیک با اسرائیل انجام شود.»

تحلیلگران می‌گویند که خشمی که همچنان در بیشتر جهان عرب و مسلمان بر سر حمله اسرائیل وجود دارد، «چشم‌انداز عادی‌سازی را منفور کرده است.»

این امر به ویژه در عربستان سعودی صادق است، که پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در آستانه توافق با ایالات متحده برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل در ازای یک پیمان دفاعی و همکاری در یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی بود.

