خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استرالیا: هکرهای چینی به زیرساخت‌های حیاتی ما نفوذ کرده‌اند

استرالیا: هکرهای چینی به زیرساخت‌های حیاتی ما نفوذ کرده‌اند
کد خبر : 1713328
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اطلاعات استرالیا مدعی شد هکرهای وابسته به دولت و ارتش چین زیرساخت‌ها و شبکه‌های مخابراتی کشورش را هدف گرفته‌اند و ممکن است در آینده دست به خرابکاری گسترده بزنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیس سازمان اطلاعات استرالیا مدعی شد هکرهای وابسته به دولت و ارتش چین زیرساخت‌ها و شبکه‌های مخابراتی کشورش را هدف گرفته‌اند و ممکن است در آینده دست به خرابکاری گسترده بزنند.

رئیس سازمان اطلاعات استرالیا مدعی شد هکرهایی که به ظن او برای دولت و ارتش چین کار می‌کنند، شبکه‌های مخابراتی و زیرساخت‌های حیاتی استرالیا را مورد نفوذ قرار داده‌اند و هشدار داد که در صورت انجام حمله خرابکارانه، اقتصاد این کشور می‌تواند دچار اختلال جدی شود.

 مدیرکل سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا  در یک کنفرانس تجاری در ملبورن گفت که جاسوسی در سال گذشته حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۸.۱ میلیارد دلار آمریکا) به کشورش ضرر زده است، که شامل از دست رفتن حدود ۲ میلیارد دلار اسرار تجاری و مالکیت فکری بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ