استرالیا: هکرهای چینی به زیرساختهای حیاتی ما نفوذ کردهاند
رئیس سازمان اطلاعات استرالیا مدعی شد هکرهای وابسته به دولت و ارتش چین زیرساختها و شبکههای مخابراتی کشورش را هدف گرفتهاند و ممکن است در آینده دست به خرابکاری گسترده بزنند.
رئیس سازمان اطلاعات استرالیا مدعی شد هکرهایی که به ظن او برای دولت و ارتش چین کار میکنند، شبکههای مخابراتی و زیرساختهای حیاتی استرالیا را مورد نفوذ قرار دادهاند و هشدار داد که در صورت انجام حمله خرابکارانه، اقتصاد این کشور میتواند دچار اختلال جدی شود.
مدیرکل سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا در یک کنفرانس تجاری در ملبورن گفت که جاسوسی در سال گذشته حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۸.۱ میلیارد دلار آمریکا) به کشورش ضرر زده است، که شامل از دست رفتن حدود ۲ میلیارد دلار اسرار تجاری و مالکیت فکری بوده است.