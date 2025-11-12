خبرگزاری کار ایران
کنترل یک شهر دیگر در دونتسک را به دست گرفتیم

وزارت دفاع روسیه از به دست گیری کنترلا یک شهر دیگر در دونتسک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه، اعلام کر که کنترل شهر «سوخویار»  در جمهوری دونتسک   را به دست گرفتنه است و از پیشروی نیروهای روس در تمامی محورها خبر داد.

در بیانیه روزانه وزارت دفاع روسیه اعلام شد: «نیروهای شمالی در استان‌های سومی و خارکیف   در شمال شرقی اوکراین شکست سختی را به نیروهای اوکراینی تحمیل کردند و دشمن در ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰ سرباز خود را از دست داد».

در این بیانیه افزوده شد: «نیروهای محور  غربی مواضع خود را تقویت کردند و به از بین بردن گروهی از نیروهای اوکراینی محاصره شده در شهر محاصره شده کوبیانسک در منطقه خارکیف در شرق اوکراین ادامه دادند».

 

 

