خبرگزاری کار ایران
تدارک رژیم صهیونیستی برای حمله نظامی گسترده در کرانه باختری و مرز اردن

گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های اسرائیلی از تدارک و آمادگی‌ها و تحرکات نظامی گسترده در کرانه باختری حکایت دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الشروق، گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حکایت از آمادگی و زمینه‌سازی این رژیم برای یک حمله غافلگیرکننده بوده که قادر است صدها هدف را ظرف چند ساعت منهدم کند.

این آمادگی‌ها در پی بررسی‌ها و درس‌هایی است که ارتش اسرائیل از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گرفته است به گونه‌ای که تلاش دارد با بهره‌گیری از این تمرینات، توانایی خود برای انجام حملات سریع و متمرکز حتی در شرایط فروپاشی فرماندهی و کنترل میدانی را ارزیابی کند.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروی هوایی اسرائیل بانک اهدافی را ایجاد کرده است که شامل مکان‌هایی در شهرک‌های اسرائیلی واقع در کرانه باختری و همچنین در امتداد مرز اردن است.

ناظران ابراز نگرانی کردند، این مانورهای نظامی گسترده از ایجاد «بانک اهداف» گرفته تا تمرینات آزمایشی، ممکن است تنها یک آماده‌سازی تاکتیکی نباشد، بلکه نشانه‌ای خطرناک از احتمال وقوع یک حمله غافلگیرکننده و گسترده در کرانه باختری باشد.

