به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا بامداد امروز -چهارشنبه-، خواستار فعال‌سازی فرماندهی‌های دفاع همه‌جانبه شد که تمامی نهادهای نظامی، عمومی و نیروهای مردمی را در بر می‌گیرد.

مادورو همچنین با امضای «قانون فرماندهی دفاع جامع از میهن»، اجرای این طرح ملی را آغاز کرد.

«ولادیمیر پادریو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا نیز اعلام کرد که این کشور تمام توان نظامی خود، از جمله نیروهای شبه‌نظامی و نزدیک به ۲۰۰ هزار سرباز را در وضعیت آماده‌باش قرار داده است.

به گزارش واشنگتن پست، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ناو هواپیمابر آمریکایی «یو.اس.اس جرالد فورد» به همراه سه ناو جنگی دیگر وارد آب‌های نزدیک آمریکای لاتین شد. این اقدام، هم‌زمان با تشدید حضور نظامی ایالات متحده در منطقه، گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای گسترش چشمگیر عملیات «مقابله با قاچاق مواد مخدر» را افزایش داده است.

بر اساس اطلاعیه نیروی دریایی آمریکا، این ناوها روز سه‌شنبه وارد حوزه عملیاتی فرماندهی جنوبی ایالات متحده شدند. این محدوده گسترده، بخش‌هایی از اقیانوس اطلس و مسیرهای قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام را نیز در بر می‌گیرد.

«شان پارنل» سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این نیروها توانایی‌های موجود برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و تضعیف و انهدام شبکه‌های جنایتکار فراملی را تقویت خواهند کرد«.

تحرکات اخیر، که از چند هفته پیش پیش‌بینی شده بود، نگرانی‌ها در کنگره آمریکا را افزایش داده است؛ به‌ویژه پس از آن‌که ترامپ بار دیگر از احتمال تغییر رژیم در ونزوئلا سخن گفته بود.

مقام‌های دولت آمریکا هفته گذشته برای جلوگیری از تصویب طرحی دوحزبی در کنگره که هدفش محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهوری در استفاده از نیروی نظامی در ونزوئلا بود، به قانون‌گذاران اطمینان دادند که هیچ برنامه عملیاتی فعالی در دست اجرا نیست. این توضیح سرانجام موجب شد شماری از جمهوری‌خواهان با طرح مخالفت کنند.

انتهای پیام/