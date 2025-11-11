خبرگزاری کار ایران
درخواست دادستان استانبول برای انحلال حزب اپوزیسیونی «جمهوری‌خواه خلق»

دادستان استانبول از دیوان عالی کشور ترکیه خواست تا پرونده‌ای برای انحلال حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت این کشور تشکیل دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادستان استانبول از دیوان عالی کشور ترکیه خواست تا پرونده‌ای برای انحلال حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت این کشور تشکیل دهد.

دادستان، این حزب را متهم کرده که از منابع غیرقانونی تأمین مالی شده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که دادستانی استانبول امروز -سه‌شنبه- کیفرخواستی گسترده علیه شهرداری استانبول و «اکرم امام‌اوغلو» شهردار پیشین آن صادر کرد. امام‌اوغلو که از چهره‌های شاخص اپوزیسیون و رقیب جدی «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه به شمار می‌رود، از ماه مارس گذشته در بازداشت موقت به سر می‌برد.

دادستان در این پرونده، برای امام‌اوغلو و ۴۰۱ نفر دیگر، به اتهام مشارکت در یک شبکه فساد مالی و کسب غیرقانونی درآمد که گفته می‌شود بیش از ۱۶۰ میلیارد لیر ترکیه (حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) به دولت زیان زده، درخواست حبس بیش از دو هزار سال کرده است.

حزب جمهوری‌خواه خلق، این اتهامات را سیاسی و ساختگی دانسته و اعلام کرده که هدف از این روند، حذف مخالفان سیاسی اردوغان است. در مقابل، دولت ترکیه هرگونه انگیزه سیاسی در این پرونده‌ها را رد کرده است.

