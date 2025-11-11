خبرگزاری کار ایران
امیدواریم روابط دوجانبه بین روسیه و سوریه به طور مستقل توسعه یابد

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که روسیه امیدوار است روابط دوجانبه بین روسیه و سوریه به طور مستقل توسعه یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که روسیه امیدوار است روابط دوجانبه بین روسیه و سوریه به طور مستقل توسعه یابد.

پسکوف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سفر  رئیس دولت موقت سوریه، به واشنگتن ممکن است مانعی در مذاکرات روسیه با مقامات سوریه ایجاد کند، گفت: «فکر نمی‌کنم این مسائل به هم مرتبط باشند. ما در حال ایجاد روابط خود با رهبری جدید سوریه هستیم.»

وی افزود: «می‌دانید که سفر اخیر آقای الشرع به مسکو اساسی و بسیار موفقیت‌آمیز بود و مذاکرات او با پوتین، اتفاقاً، بسیار طولانی بود.»

