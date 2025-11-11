وزیر دفاع پاکستان: مذاکره با کابل بیهوده است

به گزارش ایلنا به نقل از داون، «خواجه محمد آصف»، وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد کشورش ‌در حالت جنگی قرار دارد.

وی افزود که انفجار اخیر در اسلام‌آباد باید به‌عنوان یک «هشدار جدی» تلقی شود.

‌ وی گفت: «در چنین شرایطی امید به موفقیت مذاکرات با حاکمان کابل بیهوده است. حاکمان کابل می‌توانند تروریسم در پاکستان را متوقف کنند، اما آوردن این جنگ به قلب اسلام‌آباد، پیامی از کابل است که به لطف خداوند، پاکستان قدرت پاسخگویی به آن را دارد.»

انتهای پیام/