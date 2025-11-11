به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو مقام از اداره آثار باستانی سوریه امروز -سه‌شنبه- اعلام کردند که سارقان چندین مجسمه باستانی مربوط به دوران روم را از موزه ملی دمشق به سرقت برده و منجر به تعطیلی موقت این مرکز شده‌اند.

یکی از مقامات گفت که شش مجسمه مرمری از این موزه به سرقت رفته و تحقیقات در این باره در جریان است.

این موزه در مرکز دمشق، بزرگترین موزه این کشور سوریه است، آثار باستانی ارزشمندی را در خود جای داده است که قدمت آنها به تاریخ طولانی سوریه بازمی‌گردد.

از آغاز جنگ، امنیت این موزه با نصب دروازه‌های فلزی و دوربین‌های مداربسته افزایش یافت.

