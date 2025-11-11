خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت کشور عراق:

هیچ تخلف امنیتی در جریان انتخابات صورت نگرفته است

هیچ تخلف امنیتی در جریان انتخابات صورت نگرفته است
کد خبر : 1712672
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بخش روابط عمومی و رسانه وزارت کشور عراق اعلام کرد که تاکنون هیچ تخلف امنیتی در جریان انتخابات صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایست نیوز، وزارت کشور عراق تاکید کرد که اجرای طرح تامین امنیت مراکز انتخاباتی در سراسر کشور براساس برنامه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، «مقداد میری»، مدیر بخش روابط عمومی و رسانه وزارت کشور عراق، اشاره کرد که تاکنون هیچ تخلف امنیتی در جریان انتخابات صورت نگرفته است.

وی گفت که نیروهای امنیتی نقش فوق العاده بسیار گسترده‌ای را از ساعات اولیه صبح ایفا می کنند و تا این لحظه در تامین امنیت ۸ هزار ۷۰۹ مرکز رای گیری نقش دارند.

میری تصریح کرد که طرحی قبل، در حین و بعد از انتخابات وجود دارد و امور براساس برنامه ریزی در جریان است.

مدیر واحد رسانه و روابط عمومی وزارت کشور اعلام کرد که بخش اعظم این طرح در اختیار وزارت کشور است چرا که بر مراکز شهرها تسلط دارد و امنیت چند استان نیز در اختیار آن است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ