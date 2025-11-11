به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایست نیوز، وزارت کشور عراق تاکید کرد که اجرای طرح تامین امنیت مراکز انتخاباتی در سراسر کشور براساس برنامه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، «مقداد میری»، مدیر بخش روابط عمومی و رسانه وزارت کشور عراق، اشاره کرد که تاکنون هیچ تخلف امنیتی در جریان انتخابات صورت نگرفته است.

وی گفت که نیروهای امنیتی نقش فوق العاده بسیار گسترده‌ای را از ساعات اولیه صبح ایفا می کنند و تا این لحظه در تامین امنیت ۸ هزار ۷۰۹ مرکز رای گیری نقش دارند.

میری تصریح کرد که طرحی قبل، در حین و بعد از انتخابات وجود دارد و امور براساس برنامه ریزی در جریان است.

مدیر واحد رسانه و روابط عمومی وزارت کشور اعلام کرد که بخش اعظم این طرح در اختیار وزارت کشور است چرا که بر مراکز شهرها تسلط دارد و امنیت چند استان نیز در اختیار آن است.

