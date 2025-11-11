فرانسه:
الجزایر نسبت به گفتوگو تمایل نشان داده است
رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه، خاطرنشان کرد که بیش از یک سال پس از بحران عمیق دیپلماتیک بین دو کشور، «سیگنالهایی» از الجزایر مبنی بر تمایل به «از سرگیری گفتوگو» با پاریس وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه، خاطرنشان کرد که بیش از یک سال پس از بحران عمیق دیپلماتیک بین دو کشور، «سیگنالهایی» از الجزایر مبنی بر تمایل به «از سرگیری گفتوگو» با پاریس وجود دارد.
وی به رادیو فرانس اینتر گفت: «امروز ما سیگنالهایی از طرف الجزایری داریم که نشان دهنده تمایل به از سرگیری گفتگو است.» او توضیح داد که این سیگنالها «هم عمومی و هم خصوصی» هستند.
وی افزود: «فرانسه برای این آماده است و همیشه برای آن آماده بوده است، ضمن اینکه خواستههای خود، به ویژه آزادی شهروندانمان را تکرار میکند.»