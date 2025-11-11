المیادین:
تعلیق جزئی قانون «سزار» با هدف سنجش عملکرد دمشق صورت گرفته است
خبرنگار این شبکه در واشنگتن اعلام کرد که تعلیق جزئی قانون موسوم به «سزار» توسط آمریکا با هدف سنجش عملکرد دولت جدید در دمشق انجام گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه المیادین، خبرنگار این شبکه در واشنگتن اعلام کرد که تعلیق جزئی قانون موسوم به «سزار» توسط آمریکا با هدف سنجش عملکرد دولت جدید در دمشق انجام گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا با اشاره به تعلیق محدودیتها اعمالشده علیه سوریه در چارچوب قانون موسوم به سزار، اعلام کرد که این اقدام «برای فراهم کردن زمینه بازسازی و شکوفایی سوریه» صورت گرفته است.
وزارت خارجه سوریه نیز اعلام کرد که رئیسجمهوری آمریکا از برنامههای بازسازی و سرمایهگذاری در سوریه حمایت کرده و بر تعهد خود به ادامه روند رفع تحریمهای قانون سزار تأکید کرده است.
در همین حال، «حمزه المصطفى» وزیر اطلاعرسانی سوریه از امضای «اعلام همکاری سیاسی» میان دمشق و ائتلاف بینالمللی مبارزه با داعش خبر داد.
بر اساس این گزارش، ترامپ در جریان این دیدار با اشاره به اعتماد خود به الجولانی تأکید کرده است که دولت واشنگتن برای بهبود روابط میان سوریه و اسرائیل تلاش میکند.