السیسی با دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد

السیسی با دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد
رئیس جمهور مصر بر ارزش روابط با روسیه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، امروز -دوشنبه- دهم نوامبر با «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، دیدار و از طریق او سلام و درود خود را به «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، ابلاغ کرد.

وی همچنین تاکید کرد که این کشور برای روابط با مسکو بسیار ارزش قائل است.

یوروم۷ گزارش داد: «رئیس جمهور السیسی جلسه را با درخواست ابلاغ سلام و درود خود به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، آغاز کرد».

در جریان مذاکرات، طرفین در مورد همکاری‌های اقتصادی دوجانبه، به ویژه ساخت نیروگاه هسته‌ای «الضعبه» و ایجاد منطقه صنعتی روسیه در سواحل کانال سوئز، گفت‌وگو کردند.

 رهبر مصر تاکید کرد که قاهره برای روابط با مسکو بسیار ارزش قائل است و به توسعه و پویایی آنها که منجر به امضای توافق‌نامه مشارکت جامع استراتژیک بین دو کشور شد، اشاره کرد.

شویگو نیز به نوبه خود از سخنان درود به پوتین ابراز قدردانی کرد و علاقه روسیه را به توسعه روابط با مصر ابراز داشت.

دبیر شورای امنیت روسیه همچنین به نقش مهم قاهره در منطقه خاورمیانه اشاره کرد.

 

